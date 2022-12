Un uomo solo al comando, o quasi. Massimiliano, nel post amichevole contro il, è stato chiaro: l’area tecnica rimane la stessa e lavora allo stesso modo, in concerto con Cherubini si analizzano i nomi e si decide su chi affondare il colpo. Non si può, però, dimenticare la “promozione” di John: “Massimiliano Allegri rimane il punto di riferimento dell’area sportiva della Juventus”. E il tecnico livornese, allora, traccia le linee del prossimo mercato bianconero, a partire dai rinnovi.– Se fosse per Allegri, Adriensarebbe un intoccabile. Complicato, però, venire incontro alle richieste di mamma Veronique e alla volontà dello stesso calciatore di provare un’esperienza nuova, magari in Inghilterra. Per questo, ad oggi, non è da escludere che in caso di offerta congrua possa partire già a gennaio. Sul piede di partenza, in prospettiva estiva, anche. Difficile – molto difficile -, che sarà riscattato Leandro, molto più probabile, invece, chepossa rimanere a Torino. Per rimanere ai rinnovi: rimangono alte le chance didi restare ed essere sempre più leader di questa Juventus.– Per quel che riguarda il mercato, come riporta calciomercato.com, il grande sogno rimane Sergej. Adesso, però, la priorità è data alle corsie esterne: a sinistra, lo spagnoloè una grande opportunità. Il terzino ha qualità, esperienza e può arrivare a costo zero (è in scadenza con il Benfica e non ha ancora rinnovato), ma piace anche all’Inter. A destra piacciono l’ex Milan Diogo(in forza al Valladolid).