Come racconta Gazzetta, in attesa di novità, perla certezza è che non ci sarà per l’inizio del campionato, tra due settimane appena, e non sarà l’unico, visto che il sostituto naturale in rosa, Adrien Rabiot, sarà squalificato per la gara del debutto contro il Sassuolo (che si giocherà il 15 agosto all’Allianz Stadium), così come Moise Kean, e Massimiliano Allegri rischia di non avere neppure Weston McKennie, che ha saltato l’ultimo test con il Real Madrid (perso per 2-0) per una lussazione alla spalla. La mezzala texana verrà valutata nelle prossime ore ma rischia di star fuori per un mesetto.