Massimilianoha presentato ai giornalisti presenti la gara di domani all'Allianz Stadium di Torino contro la QUI l'integrale. Ha parlato anche dei recuperi dei giocatori infortunati. Queste le sue parole:"Infortunati? Szczesny domani è a disposizione, può rientrare. Kaio credo abbia un problema serio, al tendine rotuleo. Chiesa sta recuperando, ma momentaneamente non sappiamo quando sarà a disposizione. Pogba lo stesso. Aké ha la frattura del malleolo, credo, non sarà a disposizione. I due che verranno recuperati, Di Maria e Bonucci, spero che per Firenze siano a disposizione".