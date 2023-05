Le parole di Allegri a Sky:MANCANZE - "Loro avevano difensori che soffrono la profondità, Iling ha tecnica e salta bene l'uomo, mi serviva. Dispiace non essere andati in finale, lo meritavamo in un'annata del genere. Stasera i ragazzi non potevano fare di più, hanno fatto una bella partita, non c'è da rimproverare niente. L'anno prossimo questi ragazzi avranno più partite internazionali".