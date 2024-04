Juve, scelto il sostituto di Allegri

Confermato per il presente, grazie alla vittoria inche ha consentito di ipotecare la finale, ma non per il futuro. Secondo quanto riportato da La Repubblica, è sempre più improbabile che Massimilianorimanga sulla panchina dellaanche la prossima stagione, quando scatterà a tutti gli effetti l'eracon le novità che si stanno delineando per la dirigenza, a partire dall'addio di Giovanni Manna.Stando al quotidiano, il prescelto per sostituire il tecnico livornese è il "solito", per cui il dt bianconero sta già lavorando da tempo. Con ilin piena corsa per la Champions, però, l'italo-brasiliano non ha ancora sciolto le riserve, motivo per cui la Juve dovrà attendere prima di affondare il colpo. Lo scenario, comunque, si sta delineando: Allegri non sarà esonerato, ma il suo futuro sembra lontano da Torino.