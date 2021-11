L'avvio di campionato tormentato della Juventus ha fatto storcere il naso a parecchi tifosi. Qualcuno, sui social, ha anche invocato l'esonero di, ritenuto uno dei principali responsabili del momento che sta vivendo il club. La decisione di spedire la squadraè il sintomo della mancanza di serenità in tutto l'ambiente, dato che. Era il 28 ottobre, la Juve aveva appena perso contro il Sassuolo: sulla panchina bianconera sedeva proprio Allegri.Alla fine quella Juventus vinse il campionato con 91 punti, 9 di vantaggio sul Napoli. La speranza, dell'allenatore in primis, è quella di rialzarsi come sei anni fa. Ma adesso nemmeno i bookmaker sembrano essere solidali con Allegri, visto che è apparsa una quota relativa al suo. Sisal Matchpoint, infatti, quota il suo licenziamento (o le sue dimissioni) a 9.00. Meno di lui solo Zanetti (2.30), Andreazzoli (3.50), Gotti (5.00) Dionisi (7.50), Sarri (7.50). Anche se c'è da sottolineare come non siano quotati gli esoneri di Ballardini, Mihajlovic, D'Aversa, Mazzarri, Spalletti, Colantuono e Thiago Motta.