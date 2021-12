Intervenuto in conferenza stampa per presentare il match dellacontro il, in programma domani sera alle 20.45 all'Allianz Stadium, Massimilianoha detto la sua anche su Andrij, scelto come tecnico dei rossoblù nelle scorse settimane dopo l'esonero di Davide Ballardini. Ecco il suo pensiero sull'ex giocatore del Milan: "Shevchenko è bravo anche se è giovane, ha avuto una bella esperienza con l', raggiungendo ottimi risultati. Con il Genoa io ho sempre avuto partite difficili da allenatore della Juventus, certamente complicate".