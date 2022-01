Allegri esalta Rugani. Parole al miele quelle riservate dal tecnico livornese al difensore centrale, partito da titolare nella sfida di domenica contro la Roma e quasi certo di un posto dal primo minuto anche per la finale di Supercoppa Italiana contro l'Inter, vista l'assenza di De Ligt per squalifica e gli "acciacchi" fisici di Bonucci e Chiellini. Ecco il commento di Allegri: "Ieri leggendo il giornale, se non sbaglio la Gazzetta, ma non faccio critiche, mi è risultato stonato il giudizio su Rugani, credo il migliore in campo con Tek a Roma. Quando parlo di etichette, non valutate bene i giocatori... Daniele ha fatto una bella partita, ma ci sarà la partita che sbaglierà come sbagliamo tutti. Ci tenevo a dirlo: è un ragazzo che è maturato molto, è affidabile, bravo, a livello difensivo è uno dei più bravi. Ha i suoi difetti come tutti".