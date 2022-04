14









Più parole e meno fatti. L'edizione odierna di Tuttosport apre con una piccola provocazione: dopo le belle dichiarazioni di Allegri sui giovani bianconeri, perché nessuno di loro trova spazio tra le fila della prima squadra? Il tecnico ha parlato di "sette, otto ragazzi che hanno fatto tutta la trafila. Due di centrocampo credo siano cresciuti insieme da quando avevano otto anni e li allenava Riccardo Scirea". Statisticamente, un fattore importante. E il settore giovanile della Juventus sta facendo un ottimo lavoro. Dunque?



GLI ESORDI - Come racconta il quotidiano, in termini di esordio è già successo. Fabio Miretti, uno dei due in bianconero fin dalla Under 8 - l’altro è il difensore Nicolò Savona -, e Matias Soulé, tesserato a 17 anni, erano entrambi in campo venerdì contro il Benfica ed entrambi classe 2003. Entrambi hanno già due presenze ciascuno in prima squadra.



PRIMAVERA E U23 - Il campionato di Serie C dà appoggio ad Allegri, per quanto la Juventus Under 23 si sia qualificata per i playoff e abbia stabilito giusto ieri il proprio record di punti: Soulé, attaccante esterno di vero talento "e forse il più invocato dai tifosi, specialmente dopo le due convocazioni nell’Argentina", in 25 presenze ha segnato 3 gol e servito 1 assist. E' effettivamente poco per immaginarlo nelle rotazioni dell’attacco della prima squadra. 3 gol e 2 assist in 26 presenze: ha fatto meglio Miretti, soprattutto tenendo conto che è un centrocampista.