Intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di Coppa Italia contro il Sassuolo, Massimiliano Allegri ha detto la sua anche sulla Juve Under 23 e sul settore giovanile bianconero. Ecco le sue parole: "Direi che la Juventus ha lavorato bene nel settore giovanile, con l'Under 23. Arrivano giocatori pronti, poi in Primavera giocano quelli molto più giovani. Poi vedi Fagioli, Ranocchia, Miretti è cresciuto molto bene, Soulé, De Winter che si è fatto anche male. Altri in Primavera hanno buone qualità tecniche e fisiche, devono migliorare singolarmente, a parte l'esperienza. Hanno buone qualità, il campionato di C forma più velocemente i giocatori. Il salto tra Primavera e prima squadra è molto alto, ci voleva una fase intermedia".