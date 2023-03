Già in tempi non sospetti lo aveva elogiato pubblicamente, ora è andato anche oltre.. Quest'oggi in conferenza stampa Massimilianoha riservato parole al miele al centrocampista classe 2001, alla vigilia di. Più che evidente, del resto, l'impatto positivo dell'ex Cremonese sulla squadra bianconera, in cui è diventato ben presto un titolare e un punto di riferimento anche per impegni importanti (e per lui inediti) come quelli di, meritandosi spesso complimenti e applausi.Domani, neanche a dirlo, per Nicolò è pronta un'altra maglia da titolare. E il tecnico livornese, intanto, sembra avere le idee chiarissime su di lui, a livello tattico:. Buono a sapersi, vien da pensare, considerando che Leandro, che molti pensavano potesse agire proprio in quel ruolo, non è praticamente mai decollato. Ma non è finita qui, perché Allegri sembra avere anche altri piani (e obiettivi) per Fagioli:Un auspicio, questo, già espresso per Adrien, che effettivamente è a quota sette reti stagionali, così come in passato per Weston. Questa Juve, del resto, ha bisogno di gol anche dal centrocampo. E l'appello, ora, è rivolto a Nicolò, il talento che ha già tanto impressionato: uno step in più, per diventare un campione vero.