Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di, Massimilianoha parlato anche di, che nella partita contro laè stato schierato nel ruolo di difensore centrale. Ecco il suo commento sul brasiliano: "Danilo ha fatto una buona partita, difensivamente abbiamo commesso alcuni errori, di posizione e lettura. E' normale, quando giocano insieme così, non ha fatto il centrale, c'è bisogno di lavorare. Danilo può giocare a destra, in mezzo e a sinistra. Avere giocatori così è importante".