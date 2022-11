: "Rabiot?Ci ho parlato prima del trasferimento e gli ho detto che se era contento di andare poteva andare.Bello vedere la partita perché nei momenti di difficoltà soprattutto nel primo tempo contro una squadra forte come l'Inter, abbiamo avuto un pizzico di fortuna ma quando hai un atteggiamento propositivo è più facile portare a casa il risultato,Sicuramente il modulo ha dato più certezze, si aiuta, si abbassano dietro la linea della palla e capiscono i momenti della partita. All'inizio giocavamo mezz'ora poi uscivamo, Dobbiamo recuperare tutti ma questo spirito qui è importante.""Barzagli era professore quando difendeva, era straordinario vederlo difendere. Sono stati bravi oggi soprattutto nel secondo tempo hanno fatto una fase difensiva straordinaria""Tornare a battere l'Inter dopo quattro partite era importante, vincere uno scontro diretto. Una volta in vantaggio abbiamo trovato più campo, abbiamo rischiato solo una volta con Lautaro, quando giochi le partite con questo atteggiamento è difficile prendere gol.""Il campionato è lungo, abbiamo avuto dei passaggi a vuoto soprattutto in Champions ma questa è una vittoria che ci deve dare soddisfazione, da domani dobbiamo azzerare tutto perché a Verona sarà una partita difficile e poi la Lazio.OBIETTIVI - "In questo momento bisogna vedere quelli che sono avanti, siamo a due punti dal quarto posto, il campionato è ancora lungo, il Napoli sta facendo cose straordinarie però poi dopo la sosta non so cosa succederà. L'obiettivo è quello di fare il massimo, non bisogna pensare che con la vittoria di stasera sia finita la stagione, c'è da lavorare, migliorare e recuperare tutti i giocatori perché poi con l'Europa League giocheremo anche il giovedì, un passettino alla volta."