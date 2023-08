Esausto dalla tensione emotiva, l'allenatore dellaè sostituito dal suo vice nelle interviste alla sala stampa e nella zona mista. Il vice,, inizialmente menziona un leggero malessere, ma poi chiarisce la situazione, attribuendo la condizione di Allegri alla stanchezza. Con un tocco di ironia, Landucci scherza sul fatto che Allegri abbia voluto concedergli un po' di visibilità. Nonostante l'accaduto, Allegri non fa tappa in infermeria. Infatti, lascia lo stadio e si reca a cena con i suoi cari, come è sua consuetudine.