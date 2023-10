Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo, Massimilianoha parlato anche di Wojciech, difendendolo dalle accuse che gli sono piovute addosso dopo gli errori di Reggio Emilia. Ecco il suo commento: "Non l'ho ancora visto, ha fatto una parata straordinaria (su Muriel, ndr.). Tra i primi in Europa, nessun dubbio. Capitano anche le serate storte come. Non è che abbiamo perso per lui, l'avevamo raddrizzata, poi non puoi prendere gol dopo 2 minuti".