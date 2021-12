"252 - Max #Allegri ha eguagliato Fabio Capello per numero di vittorie da allenatore in Serie A (252, spareggi esclusi), ma con oltre 40 panchine in meno. Da quando allena in A (2008/09) ha vinto almeno 60 partite in più rispetto a qualsiasi altro allenatore. Dna."Lo riporta Opta.