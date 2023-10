E cosìsi arrabbiò. In conferenza stampa, interpellato sulla questione infortuni, l'allenatore della Juventus ha sbottato: "Catena di infortuni? Ci vuole calma. Serie? No. Alex Sandro: uno. Pogba si è infortunato? Tutta la tournée l'ha saltata per il ginocchio. Scrivete problemi muscolari? E Vlahovic è muscolare? No, e sono già due. Alex Sandro. Chiesa? Bisogna tornare a scuola a imparare. O parlo male io italiano... Sennò mi fate arrabbiare. Vi sto dicendo che Chiesa non ha niente, ha dolore. Abbiamo parlato: se il giocatore è preoccupato non gioca. Finito. Vlahovic ha la lombalgia, non è muscolare. Alex Sandro. Finito. Le catene sono quelle della bicicletta. Kean? Colpo vecchio di un anno alla tibia. Gli veniva fuori il dolore. Sono sempre calmo e tranquillo. In una stagione senza coppe se sono preoccupato? Qual è il problema! Gioca un altro. In dieci andiamo in campo. Problema risolto".