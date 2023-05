Come racconta Calciomercato.com, ora è inevitabile ragionare sulla possibilità didalla Champions (), gli oltre 40 milioni lordi previsti per gli stipendi die il suo staff nel prossimo biennio sarebbero un'ulteriore zavorra. Però una cosa è chiara: non sarà questo l'ostacolo, se si arrivasse alla decisione di cambiare, la Juve cambierà comunque, con o senza risoluzione consensuale.