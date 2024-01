Juve, ecco perché Kean può partire in prestito

Juve, Kean via in prestito? L’opinione dei tifosi

"Di mercato non parlo, domani c'è la partita e ci pensano Giuntoli e Manna. Non sono io a dire la destinazione di Kean. Al momento è alla Juventus,, nonostante sia ora fermo da un po' di giorni". Queste le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa , riguardo alla situazione di Moise. Parole che non sembrano di circostanza, il tecnico livornese ha sempre usato la tecnica del bastone e della carota con il suo attaccante e, nella prima parte di stagione, gli ha dimostrato e dato fiducia facendogli vestire la maglia di titolare, anche a scapito di DusanIl problema è ormai noto da inizio anno e in questa stagione Massimilianone ha parlato in più occasioni. La mancata partecipazione alle coppe europee riduce le partite e, dunque, lo spazio a disposizione per alcuni calciatori. Anche per questo, parlando di Coppa Italia, il tecnico ha detto: “Aggiungiamo due partite in più”.Panchina e poco minutaggio a disposizione, al rientro dall’infortunio alla tibia sembra questo il destino di Moise. Ma, in estate, ci sono le convocazioni per l’, appuntamento che non vuole mancare, anche perché il ctha già dimostrato di puntare su di lui, prima con un faccia a faccia alla Continassa e poi inserendolo nella rosa azzurra.. Laha aperto all’opzione e questo ha raccolto diversi club alla porta dei bianconeri. La pria mossa l’ha fatta il, ma il club brianzola ha raccolto una risposta fredda di Kean che punterebbe ad un club con maggiori ambizioni. Un club come laper esempio che, ugualmente, ha manifestato il proprio interesse. Resta il nodo ingaggio e il fatto che la Juve cederebbe il giocatore in prestito, ma oneroso e non secco. Diverse pedine devono ancora andare al loro posto, prima che si vada a dama. Instagram Attraverso il nostro profilo abbiamo lanciato un sondaggio:La maggioranza ha votato sì e noi ( QUI ) abbiamo espresso le nostre perplessità sull’operazione.