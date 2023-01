Massimilianonon si smentisce mai. Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo, il tecnico bianconero non ha risparmiato un commento ironico sullaazzurra dell'avvocato Mattia, legale del Napoli, ospite in studio per commentare soprattutto la sentenza sul caso. Ecco le sue parole: "L'ho sentito, è molto bravo... Non ho domande per lui, non sono cose che mi competono. Ma quella cravatta è meravigliosa (ride, ndr.). Dove ho imparato a sdrammatizzare? Sono di Livorno, nella nostra ironia c'è del divertimento. Diciamo che sono stato fortunato a nascere a Livorno, quando facciamo ironia diciamo anche delle verità e c'è chi non le capisce. Solo noi potevamo inventare la roba dei Modigliani falsi e prendere in giro tutto il mondo...".Tra i tifosi, sui social, il dubbio che più di una battuta si trattasse di una stoccata riguardo il colore della cravatta, uguale ai colori sociali del Napoli. C'é, poi, chi fa notare come lo stesso avvocato Grassani, intervenuto più tardi alla Domenica Sportiva, abbia cambiato cravatta.