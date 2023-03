Da quando Massimiliano Allegri è tornato sulla panchina della Juventus, i bianconeri non sono mai riusciti a vincere contro l'Inter a San Siro. Ma c'è di più, il tecnico toscano non ha battuto neanche il Milan fuori casa in questi due anni. Considerando anche la finale di Supercoppa, sono arrivate per la Juve solamente due pareggi e due sconfitte. Domani, cercherà di invertire questa tendenza e ottenere il primo successo a San Siro nella sua seconda esperienza a Torino.