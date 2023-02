Massimilianorestain. Nonostante le voci di queste ore, che hanno fatto seguito alla prestazione con il Nantes, la Juve resta fedele alla propria decisione: non si è incrinata - naturalmente in vista della prossima annata - la posizione del tecnico, che anche in conferenza ha accennato alla gestione dei tanti ragazzi in virtù della stagione che verrà.Va da sé: ognuno e ogni cosa sono legati ai risultati. E dai risultati, oltre che dalle sentenze, passerà anche il futuro della, con la qualeè legato da altri due anni di contratto e tanti milioni su quest'ultimo. La Juve non può permettersi grossi sprechi, non c'è al momento margine per una separazione in vista a fine stagione. Anche il futuro dell'area tecnica - dunque la scelta del direttore sportivo e non solo - passerà dalla visione di Max.