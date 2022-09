Allegri non si nasconde ma senza dimenticare i guai che attualmente affliggono i bianconeri: "Ho lo stesso ottimismo dell’ingegnere — ha risposto nella conferenza stampa pre Salernitana —, però abbiamo fuori tre giocatori del calibro di Di Maria, Pogba e Chiesa: provate a pensare a che cosa potrebbe significare togliere tre così da qualsiasi altra squadra. Le prospettive sono rosee, adesso dobbiamo cercare di arrivare a novembre nelle migliori condizioni di classifica. Poi a gennaio inizierà una nuova stagione. Lavoriamo per riportare la Juve dove le compete. So che dobbiamo tornare a vincere".