Le parole di Allegri alla Rai:RIGORE RABIOT - Non ci sentiamo mai penalizzati dalle scelte di chi ci sta intorno. Pensiamo solo a noi, dobbiamo riprendere il campionato, siamo secondi e abbiamo la Cremonese e dobbiamo vincere. Var? Se non ci è andato non l’ha chiamato, noi accettiamo tutto, pensiamo solo a giocare. In quel momento è quello più pericoloso, con una distrazione potevamo rendere il 2 gol, ragazzi bravi a restare sereni