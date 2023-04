Come riporta Gazzetta, Massimilianoera stato richiamato alla Juve nella tarda primavera del 2021 come il salvatore di una patria allo sbando. Lo ha fatto con il curriculum di terzo allenatore più vincente della storia bianconera, con 11 trofei vinti e l'obiettivo di riprendere chi aveva davanti, Lippi a quota 13 e Trapattoni a quota 14. Dopo quasi due anni Massimiliano Allegri è ancora fermo lì a 11, da uomo dei successi agli zero titoli in queste due stagioni quasi complete: "quasi" è legato all’obiettivo Europa League, per definizione più complesso di quell’obiettivo Coppa Italia appena svanito.