Se Allegri dovesse accettare l'Arabia, alla fine? Come raccontato, l'ipotesi è estremamente remota. In pole position ci sarebbe Antonio, desideroso di allenare a Torino o a Milano, per stare vicino alla famiglia, e privo ormai del veto posto dall'ex presidente Andrea Agnelli al suo ritorno, dopo il traumatico addio dell'estate del 2014. In seconda battuta, si staglia il profilo di Igor Tudor, altro ex juventino, sia da giocatore che da allenatore (come vice di Andrea Pirlo), e già liberatosi dal Marsiglia. Lo riporta Calciomercato.com.