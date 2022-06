Come racconta Tuttosport, il rapporto con la Juventus di Andrea Agnelli resta comunque assai saldo per Max Allegri. E il progetto intrapreso lo scorso anno entrerà verosimilmente (e auspicabilmente) nel vivo solo a partire da questa stagione, dopo una prima annata di assestamento dopo il terremoto CR7. Anche per questo motivo - salvo colpi di scena - la permanenza di Allegri alla Juventus quantomeno per un ulteriore anno (ma il contratto firmato nel 2021 ne prevede 4 in totale) risulta piuttosto verosimile, probabile, praticamente certo.