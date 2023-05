Come racconta il Corriere dello Sport, perl’auspicio di tutti allaè che davvero la rete al Lecce possa rappresentare un nuovo inizio per tutti. Per il ragazzo, affinché possa vivere con slancio ed energia il finale di stagione. Per la Juve, visto che ci sono ancora due obiettivi, il quarto posto e l’Europa League, da conquistare. Un gol che vuol dire fiducia in vista dello scontro diretto con l’Atalanta; una fiducia che Massimiliano Allegri non aveva mai perso, nonostante le palesi difficoltà del suo principale attaccante.