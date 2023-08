Protagonista dello speciale DAZN Heroes a cura di Pierluigi Pardo, Massimilianoha raccontato anche un aneddoto relativo a Mario, soprannominato "il matto", che per unnell'anno della finale di Cardiff fu schierato da esterno. Ecco le sue parole: "Non sapevo dove metterlo, dovevano giocare tutti insieme... Eravamo a Vinovo, non esisteva ancora la Continassa. Di punto in bianco - era un venerdì - stavamo provando la formazione e poi cambiai in corsa senza dirgli niente. Scelsi i migliori e li misi in campo. L'anno dopo partimmo giocando allo stesso modo ma Mandzukic e Cuadrado rientravano un po' meno, quindi in mezzo erano da soli e si cambiò di nuovo, tornando a giocare con due punte".