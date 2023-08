Come racconta Tuttosport,e il suo team si trovano sulla soglia di una stagione che prevede un massimo di 43 partite, comprese quelle di campionato e Coppa Italia. Questo scenario è quasi senza precedenti, poiché mancherà l'emozione delle competizioni internazionali: la Juventus non aveva saltato un incontro europeo dall'annata 2011/2012, quando Conte diede inizio alla serie di nove scudetti consecutivi, mentre per quanto riguarda Allegri, bisogna tornare indietro fino al 2009/2010, quando era ancora allenatore del Cagliari. È inevitabile che questa situazione, che al quartier generale della Continassa viene considerata come un'eccezione, finisca per influenzare anche la routine quotidiana della squadra.