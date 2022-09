Come racconta Tuttosport, per non trovarsi con le spalle al muro, Massimilianoe lasanno cosa devono fare: vincere, possibilmente pure convincere. "Semplice? Macché - scrive il quotidiano -, per una squadra che è entrata in una pericolosa spirale negativa. Negli occhi c’è ancora il finale della partita con il Monza, a distanza di poco più di una settimana dal tracollo che ha fatto imbufalire i tifosi: contestazione di fronte ai giocatori ammutoliti e a testa bassa, Allegri via al fischio finale dopo aver assistito alla gara dallo sky box in tribuna per squalifica, e le bocche cucite della dirigenza".