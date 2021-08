Come racconta Tuttosport,stavolta potrà varare direttamente su un 4-3-3 puro, specialmente in fase offensiva. Ecco quanto racconta il quotidiano nell'edizione di oggi: "Finora la Juventus vista nelle uscite estive è stata schierata con un 4-4-2 che qualche volta assomiglia a un 4-3-3 in fase offensiva, ma non si pensi alle rotazioni di Pirlo, perché per citare il motto per eccellenza di Allegri è «tutto molto semplice». In assenza di tempo per lavorare, il livornese ha cercato una soluzione logica e pragmatica. Ha molti esterni offensivi da sfruttare (Chiesa, Cuadrado, Kulusevki) e il dilemma dell’attacco in cui ha un solo centravanti puro, Morata, e un’alternativa".