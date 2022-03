Da calciomercato.com: "Dybala contro l'Inter ha segnato 4 reti in 15 gare: 7 vinte, 4 pareggiate e 4 perse. L'argentino, tornato al gol nell'ultima partita giocata e vinta contro la Salernitana, ha tanta voglia di riscatto dopo la mancata convocazione in nazionale e il divorzio a fine stagione già annunciato dalla Juventus. La Joya non è sicura di giocare titolare ma, anche se dovesse partire dalla panchina, Allegri gli ha già dato una missione: fare come Scamacca e Bremer. Due obiettivi dell'Inter sul mercato (come Dybala) andati in rete contro i nerazzurri, che così hanno perso tre punti in casa col Sassuolo e due punti in trasferta a Torino".