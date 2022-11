Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, ha parlato così di Juve-Inter. "Partita importante, perché comunque è il derby d'Italia, gara ad alta tensione, sempre bella da giocare. L'Inter è una squadra molto forte fisicamente, molto esperta, dovremo giocare con coraggio sapendo i loro punti di forza, ci aspettiamo bella partita.Dovremo provare a invertire l'inerzia, non sarà facile perché l'Inter è molto molto forte. L'anno scorso non li abbiamo mai battuti, starà a noi provare a invertire questa tendenza"