Come racconta Tuttosport, sia ladellasia il tecnicohanno sempre cercato di gettare acqua sul fuoco per evitare la classica situazione dell’alibi, che spesso i giocatori cercano, e per far sì che la squadra resti comunque sul pezzo. Ma la stagione del Var con la Juve resta assolutamente incredibile: "Da quello cieco che non rivela la posizione di Candreva in occasione del gol vittoria annullato a Milik per un presunto fuorigioco all’ultimo secondo con la Salernitana, a quello che richiama Fabbri in Juve-Napoli per un contatto Lobotka-Milik prima del vantaggio".