Ronaldo rimane, Ronaldo va via... Ormai l'immediato futuro del fuoriclasse portoghese alla Juventus è un tormentone, legato anche all'umore di CR7 nel rimanere in bianconero anziché accasarsi in un altro club. A tal proposito, arrivano le dichiarazioni di Giancarlo Marocchi a Sky Sport: "Allegri è l’unico allenatore che può rivitalizzare Ronaldo perché cerca di entrare nel cervello dei giocatori. Con lui può ancora fare un grande anno".

Ronaldo se resta alla Juve potrà fare un ultimo splendido anno di contratto sotto la guida di Max?