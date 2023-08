Da quando è tornato alla guida della Juventus due stagioni fa, Massimilianoha stabilito un notevole record: non ha mai schierato la stessa formazione in tutte le competizioni cui la Juve ha partecipato. Questo traguardo è stato raggiunto durante la 32esima giornata di Serie A contro il Bologna. Gli infortuni hanno avuto un impatto significativo sulle sue scelte, ma anche indecisioni tattiche o scommesse nell'assegnazione dei ruoli hanno contribuito a diversificare le formazioni, creando una sorta di tourbillon confuso e confusionario in termini di composizione del team.