Le parole diin conferenza stampa:- "Leonardo è il capitano della squadra, giocatore di personalità. Come tutti gli altri devo cercare di gestire le forze e le energie. Ma è importante quando gioca e quando non gioca. Un percorso generale di tutti, a 20 si hanno delle forze, a 35 delle altre. Vale per tutti quelli che raggiungono una certa età. Ho la fortuna di avere 6 difensori dietro e posso farli girare in certi ruoli, al momento ci mancano e chiedo uno sforzo maggiore. Di Leo sono contento. E' un uomo responsabile: gioca o non gioca, è un valore aggiunto per la squadra".