Ma a spingere la nuova Juve, come racconta Gazzetta che va oltre agli uomini e alle idee, è anche un notevole spirito diche parte dae coinvolge un po’tutto l’ambiente. Il livornese ha preferito rimettersi in gioco a Torino, anche senza Coppe, nonostante le ricche offerte dell’Arabia Saudita. Max è stato uno dei primi ad essere corteggiato a suon di petrodollari e, a conti fatti, uno dei pochi che ha resistito alla tentazione: «E non ho rimpianti – garantisce Allegri - perché ho firmato per quattro anni con la Juventus e il mio obiettivo è quello di lasciare una squadra costruita per il futuro e che potrà lottare per la vittoria».