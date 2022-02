1









Si sa che Massimiliano Allegri soprattutto nelle sfide di Champions League con andata e ritorno è sempre stato più sulla difensiva nel match di andata per non correre troppi rischi. Ora, in vista della sfida con il Villareal le idee del tecnico livornese potrebbero cambiare. I tifosi impazziscono per il nuovo tridente atipico della Vecchia Signora composto da un 10, un 9 e un 7.



POSIZIONI ATIPICHE - La Juventus nel suo tridente ha un numero 9 che gioca da ala, il numero 7 che è il riferimento centrale e il numero 10 che si comporta da numero 10 a tutti gli effetti muovendosi tra le linee. Questi tre secondo La Gazzetta dello Sport hanno buone possibilità di giocare insieme almeno uno dei prossimi due confronti importanti: il derby della Mole o la sfida contro il Villareal.



LE ALTERNATIVE - Sono due le alternative al tridente composto da Vlahovic, Dybala e Morata: da una parte l'idea di schierare Cuadrado come attaccante di destra facendo accomodare in panchina Paulo Dybala e la seconda, decisamente più rischiosa, che vede una maglia da titolare per Moise Kean al posto di uno tra Alvaro Morata e Dusan Vlahovic.



COME SCHIERARE IL TRIDENTE - Il peso di un tridente d'attacco è tanto. Si dovrà capire quale sarà la strategia di Massimiliano Allegri per poter costruire una squadra in grado di supportarlo e anche sopportarlo. Le alternative sono costruire un centrocampo con Denis Zakaria, Manuel Locatelli e Adrien Rabiot, tutti e tre giocatori più difensivi e in grado di recuperare palloni, oppure l'altra soluzione sarebbe quella di alzare il pressing dell'intera squadra coinvolgendo anche gli attaccanti.



NESSUNO COME LORO - Nessun attacco tra tutti quelli in corsa per la Champions League calcia tanto quanto quello della Vecchia Signora. Il nuovo tridente di Massimiliano Allegri infatti calcia in porta cinque volte a partita e prova ad andare al gol per otto volte ogni sera. I numeri del nuovo numero 7 ricordano quasi quelli del vecchio numero 7, niente meno che Cristiano Ronaldo.



LA CURIOSITÀ - Se spontaneamente si penserebbe che la linea di passaggio più sfruttata sia quella tra Dybala e Vlahovic ci si sbaglia di grosso. Le statistiche ci rivelano che nelle tre partite in cui abbiamo visto schierato il tridente la giocata più frequente è quella tra Dusan Vlahovic e Alvaro Morata con 13 passaggi completati. Cosa sceglierà Allegri per le prossime sfide è ancora incerto, sicuramente però sa di poter contare sul suo nuovo tridente delle meraviglie.