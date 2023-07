Apre così la Gazzetta dello Sport, che mette già sul tavolo il futuro di Massimilianoe lo mette in cima alla lista di chi rischia grosso. La stagione è appena cominciata, solo per quanto riguarda gli allenamenti, eppure il tecnico è già sulla graticola. 'Vietato fallire' titola oggi la Rosea, sottolineando come la pressione sia tutta sul tecnico livornese dopo gli ultimi due anni senza trofei. E spuntano già due nomi grossi per la successione. Quali?Il primo è Antonio Conte, da cui Allegri ha ereditato per la prima volta la panchina bianconera, ora libero dopo la rottura con il Tottenham. E senza Andrea Agnelli, con cui i rapporti si raffreddarono dopo l'addio nel 2014 e diventarono burrascosi durante l'esperienza all'Inter, tutto è possibile. L'altro, il secondo, è Luciano Spalletti, libero dopo l'addio al Napoli e dopo la conquista dello scudetto.