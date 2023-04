. Svuotato, come chi ha dato tutto e non sa più a che cosa aggrapparsi per continuare a lottare. È apparso così Massimilianonel post partita di, quando si è presentato davanti alle telecamere di DAZN per commentare la difficile serata dell'Allianz Stadium. Non ha trovato scuse, il tecnico livornese. Nell'ordine, prima ha cercato di analizzare la prestazione dei bianconeri, poi si è complimentato (con un pizzico di ironia?) con l'arbitro Michael, infine ha appludito gli avversari, ormai pronti a sollevare lo scudetto.Ma quello di ieri sera, pronto a scherzare e a commentare gli episodi anche con una certa (apparente) leggerezza.. Non del tutto nuova, nei contenuti, ma comunque densa di malinconia: "Alla fine ci sarà da fare un plauso ai ragazzi. Sento tanto parlare, ma la gente non sa niente: è unae i miei sono stati meravigliosi.. Ho una squadra importante, questa annata ci farà crescere per il futuro e l'anno prossimo saremo lì a combattere per il campionato".: Allegri ha scelto questo termine per descrivere i mesi appena vissuti dalla Juve, penalizzata con la decurtazione diin classifica - con tutte le conseguenze del caso sul morale dei giocatori, specie dei più giovani - che poi si è vista restituire nei giorni scorsi,dopo una fase di stagione in cui, di punto in bianco, l'obiettivo era passato dall'essere lo scudetto (o quantomeno un piazzamento per la Champions League) alla, niente di più e niente di meno, come una neo-promossa qualsiasi.A Max -per il non-gioco della Juve, per le difficoltà palesate da una squadra che ancora, a fine aprile, non ha trovato una sua chiara identità, con giocatori come Dusandiventati l'ombra di quelli che erano -. Magari non bella, certamente non panoramica, ma sicura sì. Questo non significa che Allegri sia il timoniere giusto da cui ripartire. Ma un "grazie", forse, lo merita anche lui.