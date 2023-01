Come racconta La Gazzetta dello Sport, la stangata non deve abbattere e mortificare ma stimolare, spingendo una squadra piena di big, tra cui ci sono due campioni del mondo (Di Maria e Paredes), tre d’Europa (Bonucci, Locatelli e Chiesa) e l’attaccante che tutti volevano (Vlahovic) a dimostrare il suo valore con meno assillo addosso: ", abbiamo sempre la pressione per vincere. Dobbiamo continuare a fare il nostro lavoro nel migliore dei modi. Prima della sentenza eravamo a un punto dal secondo posto, con tutte le possibilità di giocarci un posto in Champions e magari pure il campionato. Tra due mesi ci sarà la sentenza definitiva e non dobbiamo farci trovare con dei rimpianti. Dobbiamo compattarci anche coi tifosi, ci siamo già passati con le dimissioni di Agnelli".