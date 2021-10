Massimilianoe Federico, ma più in generale tutti gli uomini di mercato della, hanno osservato attentamente la sfida di Nations League, giocata a Torino, tra. Come riporta il CdS: "Giovedì sera c'era parecchio da vedere in Belgio-Francia. Gli occhi della Juve, per esempio, erano particolarmente aperti. Quelli di Max Allegri e Federico Cherubini si sono letteralmente spalancati nell'ultimo quarto d'ora dopo l'ingresso dell'osservato speciale Aurélien Tchouaméni. Che ha dimostrato una volta in più di poter fare davvero al caso loro. Già, perché mentre Paul Pogba un po' fa sognare e parecchio fa illudere i tifosi della Juve, è proprio il gioiellino del Monaco a essersi ormai trasformato in autentico obiettivo. Magari per gennaio. Ed è bastato solo uno spezzone contro il Belgio per stravincere il duello interno con Adrien Rabiot e confermare tutte le proprie qualità: dinamismo, ritmo, fisicità, capacità di palleggio. Proprio quello che serve alla Juve. "