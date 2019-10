Come si apprende da Calcio e Finanza, il costo dell’esonero di Allegri sul bilancio 2019 della società bianconera è pari a 15,67 milioni di euro, che rappresenta lo stipendio lordo che il tecnico, ancora legato da un anno di contratto con la Juve, percepirà fino al 30 giugno 2020. Che si tratti di esonero, lo si evince dal bilancio: "Il 18 maggio 2019 la società ha deciso di cambiare la direzione tecnica della prima squadra, sollevando dall’incarico l’allenatore Massimiliano Allegri ed il suo staff, cui vanno i ringraziamenti per gli straordinari successi conseguiti in queste ultime cinque stagioni sportive". Qualora Allegri si accasasse in un altro club prima della fine di questa stagione, la Juve potrebbe recuperare nel bilancio al 30 giugno 2020 parte delle somme accantonate.