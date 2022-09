Come racconta Gazzetta, Allegri, nonostante i 10 punti raccolti in 7 partite (bilancio peggiore della scorsa stagione) e la "prestazione inquietante offerta dalla squadra a Monza",e che i punti persi finora siano recuperabili.Come ricorda il quotidiano, questa tesi è la stessa che Max sosteneva anche nel 2015-16, quando i bianconeri partirono ancora peggio (8 punti in 7 match) e poi vinsero lo scudetto, però quella squadra veniva da 4 tricolori di fila (3 con Conte e uno con Allegri) e aveva in rosa Buffon, Chiellini, Bonucci, Barzagli, Higuain, Dybala, Mandzukic, Evra e Pogba.