Carlo Ancelotti e Massimiliano Allegri oggi fanno festa insieme. I due allenatori che qualche giorno fa si sono incontrati negli Usa per Real Madrid-Juve, infatti, possono gioire permontata dal fantino francese Mickael Barzalona, che ieri ha vinto la sua prima corsa al Prix Style Vendome di Dieppe in Francia. La cavalla è di proprietà al 50% della scuderia "Duepi" di Ancelotti e Giovanni Mauri (suo storico collaboratore), mentre Allegri ha il 15%.L'allenatore di Real Cecile, Alessandro Botti racconta: "Rispetto ad Ancelotti, Allegri è molto più dentro al mondo dei cavalli, ma anche Carlo guarda le corse e si interessa. Non è escluso che in futuro possano mettersi in società per altri cavalli, abbiamo pagato Real Cecile 125mila sterline e ora credo possa valere già il doppio".