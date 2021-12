Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League tra, valida per la sesta e ultima giornata del girone, Massimilianoha parlato brevemente anche di Paulo, in gol contro il Genoa e pronto a un posto da titolare nel match europeo. Ecco le dichiarazioni del tecnico sull'attaccante argentino: "Paulo sta bene, domani sarà a disposizione e giocherà. Non ha bisogno di riposare: è stato fuori a lungo, ha bisogno di giocare".