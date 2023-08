Massimilianoha parlato dopo la vittoria per 3-1 in amichevole contro il Real Madrid. L'allenatore della Juventus in conferenza stampa ha detto: "Sono contento, abbiamo giocato a un buon ritmo e ci siamo difesi bene contro una squadra molto forte che ha grande tecnica e fisicità. Abbiamo giocato bene i primi 25 minuti contro una squadra forte, che ha qualità tecniche e fisiche importantissime, poi loro hanno preso un po' di campo, ma ci siamo difesi bene. Partita giocata a buoni ritmi"."McKennie ha fatto una buona prestazione. Weah era un po' più stanco, ma è un ragazzo con buone qualità e sarà molto utile alla squadra".- "Abbiamo iniziato un percorso, senza coppe europee dobbiamo concentrarci sul campionato per tornare in Champions League nella stagione 2024/2025".