Domani Massimiliano Allegri muoverà i primi passi della sua nuova esperienza alla Juventus, incontrando la dirigenza bianconera alla Continassa per stilare il programma del mercato estivo. Come conferma anche Sky Sport sul piatto ci saranno soprattutto le situazioni di Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo, per capire chi deve partire e quanto siano fattibili le cessioni. Sembra invece piuttosto sicura la situazione di Alvaro Morata, che proprio con Allegri ha vissuto oltre cinque anni la svolta della carriera. Molto probabilmente uno tra Dybala e Ronaldo andrà via, le necessità sono soprattutto di bilancio.